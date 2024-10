Nach dem Aus für das Zeller Krankenhaus: Kreis will bessere akute Notfallversorgung

Das Klinikum Mittelmosel in Zell: Bis zur Mitte nächsten Jahres will die Trägergesellschaft die stationäre Versorgung von Patienten auf dem Barl beenden – aus Kostengründen. Doch wie lässt sich in Zell dann eine Notfallversorgung rund um die Uhr gewährleisten? Der Kreis fordert Nachbesserung. Foto: Ditzer