Nach Corona-Pause: So plant Cochems Kino

Cochem

Kino- und Filmfreunde in Cochem-Zell müssen sich nicht mehr lange gedulden: Am Samstag, 8. August, wird das Cochemer Apollo-Kino an der Brückenstraße – nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie – seine Türen wieder für Besucher öffnen. Zuvor bekam das Kino am Mittwochmorgen prominenten Besuch aus Mainz: Kulturminister Konrad Wolf machte auf seiner Sommerreise an der Mosel halt. Er hob die herausragende Jugendarbeit des Cochemer Kinos, aber auch das große Engagement in puncto Programmkino hervor. Von Betreiber Maximilian Bugdahn erfuhr der Minister, vor welche Herausforderungen die Corona-Krise ein Kleinstadtkino im ländlichen Raum stellt. Und dass das Haus trotzdem weiter investieren will – nicht zuletzt in die Ausstattung der beiden Säle.