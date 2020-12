Zell

Ein Chlorgasaustritt im Technikraum des Erlebnisbades Zeller Land hat am späten Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehren und Polizei geführt. Die Schwimmgäste, die sich im Bad befanden, mussten vorsorglich evakuiert werden. Allerdings wurde niemand verletzt. Und so wie es aussieht, kann das Bad schon am Freitagnachmittag wieder seinen durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Regelbetrieb aufnehmen.