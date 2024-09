Nach Aus für Zell: Kreispolitik will Nachbesserungen beim Klinikkonzept

Während einer Sitzung des Cochem-Zeller Kreistags in Zells Stadthalle ging es um ein Konzept zur „Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Landkreis Cochem-Zell“. Teil der vorgestellten Pläne ist die Schließung des Zeller Krankenhauses. Die SPD in VG Zell kritisierte es schon wenig später als reines „Konzept für Wirtschaftlichkeit in der medizinischen Versorgung“. Foto: Birgit Pielen