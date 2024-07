Plus Cochem

Nach Angriff auf Schüler auf Cochemer Marktplatz: Wie geht es weiter?

i An der tagsüber sehr belebten Ecke zwischen Marktplatz und Herrenstraße in Cochem wurde jüngst ein Fünftklässler von anderen Schülern zusammengeschlagen. Um Ängsten vorzubeugen, wird der Vorfall nun in der Schule gemeinsam aufgearbeitet. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Drei minderjährige Schüler der Realschule plus in Cochem haben kürzlich einen Fünftklässler in Cochem auf dem Weg zur Schule zusammengeschlagen. Nun herrscht in der Schülerschaft eine gewisse Verunsicherung. Damit die Schüler weiterhin angstfrei zum Unterricht kommen, soll der Vorfall mit den Betroffenen aufgearbeitet werden. Was genau getan wird.