Mörsdorf

Nachdem an Christi Himmelfahrt der Ansturm auf die Geierlay-Hängeseilbrücke immens war (wir berichteten), hat der Mörsdorfer Ortsbürgermeister Marcus Kirchhoff reagiert und eine Security-Firma engagiert, die seit Samstag an den beiden Brückenköpfen für Ordnung sorgt. Auch am Samstag war trotz des eher nassen Wetters „erstaunlich viel los“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.