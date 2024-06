Plus St. Aldegund

Mutige Kinder sollen Feen und Kobolde retten: In St. Aldegund wird interaktiver Kinder-Wanderweg eingeweiht

i Nachdem sie die Rätsel gelöst haben, erwarteten die Kinder am Ende des interaktiven Kinderwanderwegs in St. Aldegund die geretteten Feen und Kobolde. Foto: Nadine Krems

Die Freunde der Wingertsfee Weinblüte wurden vom bösen Zauberer Rebenklau in Stein verwandelt und müssen gerettet werden, nur ein mutiges Kind kann da noch helfen. Auf dem neuen interaktiven Kinderwanderweg in St. Aldegund, der am 15. Juni eingeweiht wird, können sich die Kleinen dieser ganz besonderen Herausforderung stellen.