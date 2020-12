Muss die Jugendkunstschule in Cochem-Zell schließen?

Cochem-Zell

Im Juni möchte die Jugendkunstschule (Jukusch) in Klotten ihre zehnjährige Erfolgsgeschichte nach der Eröffnung im Jahre 2010 feiern. Doch es steht zu befürchten, dass die Corona-Krise dieses Fest nicht zulassen wird. Zahlreiche Kurse und Projekte mussten bereits ohne Entschädigung abgesagt werden, in der Hoffnung, sie im Sommer nachholen zu können. Wenn auch das nicht möglich ist, besteht die Gefahr, dass sowohl die zugesagten Sponsorengelder als auch Gelder von Kooperationspartnern wegfallen. „Es ist nicht sicher, ob die im Kreis Cochem-Zell als feste Größe etablierte Kunstschule sich von so einem Ausfall wieder erholen kann“, erklärt Anja Schindler, künstlerische Leiterin der Schule.