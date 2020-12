Musik-Schmiede Kail: Wo der Amboss wie Musik in den Ohren klingt

Kail

Wagenbau, Reparatur von landwirtschaftlichen Geräten und Hufbeschlag sind die Aufträge, die Jakob Berens 1926 bei der Gründung seiner Schmiede in Kail vorwiegend im Sinn hat. 1964 übernimmt sein Sohn Josef den gewachsenen Betrieb, um ihn seinerseits um eine Schmiedewerkstatt, eine Tankstelle und eine Waschhalle für Kraftfahrzeuge zu erweitern. Auch Sohn Jürgen Berens (54), der sozusagen in der Schmiede aufgewachsen ist, entdeckt schon bald seine Leidenschaft für das uralte Handwerk und übernimmt 1990 den Familienbetrieb. Der Metallbaumeister erweitert das Kerngeschäft um moderne Metallgestaltung und Kunstschmiedearbeiten. Am Wochenende 5. und 6. September feiern Jutta und Jürgen Berens das 30-jährige Bestehen der Firma mit dem außergewöhnlichen Festprogramm „Schmieden für den Frieden“.