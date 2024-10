Musikschmiede Kail: Nach dem Gig ist vor dem Gig

Weit hat sich der Bogen gespannt, als die Projektband Cuvée LaMäng ein neuerliches Gastspiel in der Musikschmiede am Café an der Tanke in Kail gegeben hat.

Die zehnköpfige Kombo um Keyboarder Peter Birkenbeil spielte Stücke aus Jazz, Funk, Pop und Rock, von Herb Alperts „Rise“ über Grover Washingtons „Just the Two of Us“, Chicagos „25 or 6 to 4“ bis hin zu Totos „Africa“.

Hausherr Jürgen Berens war Teil des hervorragenden vierköpfigen Bläsersatzes, der ferner aus Thomas Desch, Manfred Johann und Thomas Burbach bestand. Gesanglich überzeugten Pattyblue und Ralf Pauken auf ganzer Linie. Für den groovigen Rhythmus sorgten auch Remi Herberz und Stephan Hilken, an der Gitarre brillierte Stefan Kallenberg.

Bereits am nächsten Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, geht es in der Musikschmiede weiter: Dann tritt die Mayener Formation Hillmen auf, Vorgruppe ist Grump Valley (ab 19 Uhr). Eintritt: 10 Euro. Tickets: www.eventfrog.de oder bei Jürgen an der Tanke.