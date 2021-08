„Vorsichtig und unter Beachtung der Corona-Regeln“ freut sich die Dorfakademie nach eigenen Angaben – und kündigt das erste größere Kulturangebot nach einer langen pandemiebedingten Durststrecke an: Mit dem „Homejer Jung“ Matthias Ningel, der in seiner Heimatgemeinde die Vorpremiere seines neuen Programms vorstellt, hat die Dorfakademie einen ganz besonderen „Kulturfisch“ an beziehungsweise aufs Land gezogen.