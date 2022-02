Illegal an Straßenrändern oder auf Parkplätzen entsorgter Müll ist ein großes Problem. An Böschungen und Straßenrändern in Cochem-Zell und der Region war solcher Unrat bei Pflegearbeiten zuletzt einfach per Mulcher klein gehäckselt worden – so hatten es mehrere RZ-Leser unabhängig voneinander übereinstimmend beobachtet. Dass dieses Vorgehen das Problem eher vergrößert als verkleinert, liegt auf der Hand.