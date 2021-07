Müll am Ufer: Mosel spült blauen Frachtcontainer an

Das Sommerhochwasser an der Mosel ist abgeflossen. Vielerorts sind die Aufräum- und Reinigungsarbeiten bereits so weit fortgeschritten, dass man fragen könnte: War da was? Allerdings hat das Hochwasser dieses Mal ungewöhnlich hohe Müllberge zurückgelassen. In Pünderich ist ein besonderes Stück Treibgut angeschwemmt worden: ein blauer Frachtcontainer. Einem Bericht des Trierischen Volksfreunds zufolge waren mehrere solcher Container den Fluss hinabgetrieben. Bei Facebook ist ein Video zu finden, das einen blauen Container in den braunen Fluten zeigt. Wo der Pündericher Container herkommt, ist unklar. Christian Simon, Erster Beigeordneter der Moselgemeinde, macht allerdings deutlich: „Die Ortsgemeinde wird nicht in der Lage sein, den Container zu bergen. Es werden nun Gespräche mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt geführt werden müssen.“ Und auch die Entsorgung des übrigen Unrats stellt nicht nur Pünderich vor Herausforderungen.