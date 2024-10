Plus Müden Müdener weihen neuen Weinwanderweg ein: Hier kann man Feuersalamander beobachten oder bis zur Burg Eltz laufen Von Ulrike Platten-Wirtz i Müdens Ortsbürgermeister Franz Oberhausen zeigt die Hinweistafeln, die sowohl am Anfang als auch am Ende des neuen Weinwanderwegs angebracht wurden. Hier sind sowohl Streckenverlauf als auch Sehenswürdigkeiten ausgeführt. Fotos: Ulrike Platten-Wirtz Foto: Ulrike Platten-Wirtz Ein neuer Wanderweg rund um das Thema Wein eröffnet am 3. November in Müden: Warum es sich lohnt, den Weg zu laufen. Lesezeit: 3 Minuten

Rund ums Thema Wein dreht sich der neue Wanderweg, der am 3. November in Müden eröffnet wird. Über eine Strecke von 1,4 Kilometer Länge erfahren Wanderer Wissenswertes über die Arbeit im Wingert, alte und neue Rebsorten sowie die Auswirkung des Klimawandels an der Mosel. Los geht es an der Wetterstation, die ...