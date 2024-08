Motorradfahrer kollidiert mit Fahrzeug: Schwerer Unfall  am Zeller Berg

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Freitagabend gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall auf der B 421 auf dem Zeller Berg.

Das teilte die Polizeiinspektion Zell am Sonntagabend mit. Der 24-Jährige, der in Fahrtrichtung Zell fuhr, geriet am Ausgang einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Der Motorradfahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Er stand laut Polizei offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Das Motorrad und das andere Fahrzeug wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Die B 421 war während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.