Motorradfahrer hatte es zu eilig: Nun geht er einen Monat lang zu Fuß

Am Sonntagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Cochem kurzfristig mittels Laserpistole Geschwindigkeitsmessungen auf der Panoramastraße, B 259, bei Cochem durch. Regelmäßig informieren Anwohner die Polizei über rasende Motorräder auf der Bundesstraße und eine entsprechende Lärmbelästigung. Zudem verursachen Motorradfahrer dort immer wieder Unfälle, weil sie zu schnell unterwegs sind und sich nicht an das Tempolimit von 50 Kilometer pro Stunde (km/h) halten.

Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden auch am vergangenen Sonntag registriert: In einem Zeitraum von lediglich einer Stunde wurden fünf Motorradfahrer mit deutlichen Verstößen gemessen, teilt die Polizei weiter mit. Der Tagesschnellste durchfuhr die Messstelle mit 103 km/h. Diesen Motorradfahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei. red