Plus Cochem Motorradfahrer flüchten in den Wald: Vorher liefern sie sich eine Verfolgungsjagd durch Cochem mit der Polizei i Ein Polizist zieht ein Fahrzeug mit seiner Kelle aus dem Verkehr. (zu dpa: «Über 200 Kilometer pro Stunde: Raser-Kontrollen auf A6») Foto: Daniel Karmann/DPA Zwei Unbekannte auf einem Motorrad sind ohne Kennzeichen unterwegs. Als die Polizei sie kontrollieren will, flüchten sie – nicht ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Lesezeit: 1 Minute

Zwei Personen auf einem Motorrad lieferten sich am Montagabend eine Verfolgsungsjagd mit der Polizei durch Cochem.. Gegen 21.53 Uhr, so schreibt die Polizei, wollten die Beamten das Bike wegen des fehlenden Kennzeichens kontrollieren. Der Fahrer hielt jedoch trotz der Polizeisignale nicht an, und fuhr dann mit "überhöhter Geschwindigkeit" weiter. Im ...