Zell

Motorrad kollidiert mit Auto: Zwei Menschen bei Unfall zwischen Merl und Grenderich schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L 199 zwischen Zell-Merl und Grenderich sind am Dienstag ein Motorradfahrer (53, aus NRW) und eine Autofahrerin aus Cochem-Zell (30) schwer verletzt worden. Wie die Polizei Zell mitteilt, befuhr der Motorradfahrer die Strecke in Richtung Hunsrück. In einer Kurve kollidierte seine Maschine gegen 14.15 Uhr aus bisher unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Auto.