Immer mehr Technik zieht in die Weinberge an der Mosel ein. Da stellen Drohnen, die künftig Spritzflüge zum Pflanzenschutz übernehmen werden, nur eine Wegmarke dar – eine sehr wichtige wohl, wie bei den Moselweinbautagen betont wird. Keine allzu ferne Zukunftsmusik: „Kollege Roboter“ wird selbstständig in den Rebzeilen der Wingerte arbeiten. Auch wenn er nicht auf zwei Beinen stehen wird.