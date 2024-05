Moselweinwoche in Cochem: Vielfalt der edlen Tropfen erleben

Anzeige

Vorherrschend sei der Riesling, heißt es in der Pressemitteilung der Tourist-Information Ferienland Cochem. Gerade an lauen Sommerabenden sei er der ideale Begleiter, schmecke er doch frisch, elegant und angenehm leicht. Die ganze Palette seiner Geschmacksrichtungen und Qualitätsstufen wird an den Ständen präsent sein. Noble Besonderheiten sind dabei die Tropfen aus den Steil- und Steilstlagen, die den schroffen Terrassen in mühsamer Handarbeit abgerungen werden – oft in schwindelerregender Höhe. Eine prickelnde Erfrischung sind die spritzigen Winzersekte, die an allen zehn Weinständen ausgeschenkt werden.

Auch andere Weinorte verteten

Genießen können die Gäste außerdem ein unterhaltsames Musikprogramm mit Schlagern, Pop und traditionellen Liedern durch einheimische Bands und Musikkapellen sowie das Feuerwerk am Freitag. Neben dem Veranstaltungsschauplatz Cochem präsentieren sich die Weinorte Bruttig-Fankel, Ernst, Ediger-Eller, Ellenz-Poltersdorf, Klotten, Mesenich, Pommern, Senheim-Senhals und Valwig jeweils mit einem eigenen Stand.

Eröffnet wird die Mosel-Wein-Woche am Mittwoch, 29. Mai, 16 Uhr, in Anwesenheit der Weinmajestäten der Region sowie zahlreichen Ehrengästen, begleitet von der Cochemer Bürgerwehr, den Tanzgruppen Moselglück und TV Cochem, den Cochemer Mägden und den Weinrömern. Das Programm und nähere Infos sind erhältlich bei der Tourist-Information Ferienland Cochem unter Tel. 02671/600 40 oder per E-Mail an info@ferienland-cochem.de red