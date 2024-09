Ellenz-Poltersdorf

Moseltypische Leckereien genossen: Beste Stimmung in Poltersdorfer Winzerhöfen

Von Thomas Esser

i Mit den Weinmajestäten Johanna und Pia genossen die Besucher das Winzerhoffest in Poltersdorf. Foto: Thomas Esser

An der Mosel gehören zur Lesezeit auch Winzerhoffeste zur Lebensart des Anbaugebiets dazu. Was deren Charme ausmacht, ließ sich jetzt in Poltersdorf nachempfinden.