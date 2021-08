Hotelier Matthias Ganter ist so etwas wie ein Pionier an der Mosel. Der Inhaber des Jugendstilhotels Bellevue und des Hotels Moselschlösschen in Traben-Trarbach ruht sich nicht gern auf seinen Lorbeeren aus, auch wenn das bequemer sein mag als sich neu zu erfinden. Doch genau das hat er getan.