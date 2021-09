Wie steinige Mondlandschaften sehen zuweilen Weinberge an der Mosel aus – wenn man sie von unten betrachtet. Kein Grashalm regt sich, weil sich keiner regen darf. Für Wanderer sind solch eintönigen Aussichten durchaus ein Stein des Anstoßes. „Sie sehen natürlich lieber in einen bunten Weinberg hinein“, weiß Anne Buchsbaum-Sehn. Sie treibt als Projektleiterin beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau das Moselprojekt und den Bewusstseinswandel an.