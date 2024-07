Plus Mosel Moselmusikfestival in Kloster Stuben: Tango und Klezmer in Blasmusik gekleidet Von Thomas Brost i Das bayerische Sextett aus Passau, die Sturmberger Feiertagsmusi, bringt Musik in interessanten Arrangements zu Gehör. Foto: Mechthild Haupts Mit einem unweit der Mosel rauschenden Fest der Sinne hat das Moselmusikfestival in der Bremmer Klosterruine Stuben seinen Auftakt genommen. Bis zum 3. Oktober finden 42 Konzerte an 30 teils ungewöhnlichen Spielorten zwischen Luxemburg, Trier und Winningen statt. Lesezeit: 2 Minuten

In Bremm zu Füßen des mächtigen Calmont hat das Festival traditionell die ersten Töne von sich gegeben – der offizielle Beginn ist immer einen Tag später in einer Trierer Spielstätte. „Wir haben hier einen einmalig schönen Ort, der die menschliche Fantasie beflügeln kann“, so führte Tobias Scharfenberger, der Intendant, in ...