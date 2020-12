Zell

Zum 1. Januar nächsten Jahres will die Koblenz-Tourisitik-Gesellschaft sich an der Mosellandtouristik-Gesellschaft beteiligen. Den Weg dafür hat der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Zell während seiner jüngsten Sitzung in der Zeller Stadthalle freigemacht. Er stimmte geschlossen dafür, das Stammkapital der Mosellandtouristik um 3000 Euro zu erhöhen und diesen Geschäftsanteil an die Koblenz-Touristik zu veräußern. VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon sagte dazu: „Bei der Mosellandtouristik war bislang die Stadt Koblenz, im Gegensatz zur Stadt Trier, nicht an Bord. Das soll nun anders werden – und das ist gut so.“