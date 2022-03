Freunde helfen einander – gerade in Zeiten der Not. Deshalb wird sich von der Moselstadt Zell aus vermutlich schon am Donnerstag ein Hilfskonvoi aufmachen, um die polnische Stadt Plonsk anzusteuern, 60 Kilometer nordwestlich von Warschau gelegen. Deren Bürgermeister, Andrzej Pietrasik, hat sich am vergangenen Mittwoch mit einer Bitte um Hilfe an seinen deutschen Amtskollegen Hans-Peter Döpgen gewandt.