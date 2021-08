Stolz führt Mohamad M. den Besuch durchs ganze Haus, das er in Müden gemietet hat (seinen vollständigen Namen möchte er zum Schutz seiner Angehörigen in Syrien und in der Türkei nicht in der Zeitung preisgeben). Der 29-jährige, der 2015 seine Heimat verlassen hat, hat alle Räume des neuen Zuhauses für seine Familie selbst renoviert und mit seiner Frau Maysaa (29) liebevoll eingerichtet. Die Eltern von drei Kindern lassen keinen Zweifel daran, dass Deutschland jetzt ihre Heimat ist.