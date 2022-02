Mobilfunkprobleme: In Pommern fällt immer wieder das Netz aus

Uwe Nelles aus Pommern ist sichtlich genervt, wenn er auf die Netzprobleme in seinem Heimatort angesprochen wird. Denn der Vorsitzende der Winzerkapelle hat früher bei der Telekom gearbeitet – er ist also der erste Ansprechpartner im Dorf, wenn entsprechende Probleme auftauchen. Doch in den vergangenen Monaten hatte Nelles wenig Erfolg, wenn er bei ehemaligen Kollegen oder der Störungsstelle nachfragte, wo denn das Problem liegt. Seit Anfang der Woche fällt das Netz wieder regelmäßig aus – für viele Telekomkunden in Pommern ein unhaltbarer Zustand.