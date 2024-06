Mobiler Anhänger gibt Einblicke: Lebensweise von Bienen kennenlernen

Anzeige

Das Kooperationsprojekt zwischen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Verbandsgemeinde Kaisersesch zielt darauf ab, das Bewusstsein für den ökologischen und wirtschaftlichen Wert von Bienen sowie die vielfältigen Verbindungen zwischen Natur und Bienen in der Gesellschaft zu stärken.

Die mobile Bienenschule bietet Anschauungsmaterial und Ausstattung für eine ganze Schulklasse, um spielerisch die Lebensweise der Honigbienen kennenzulernen. Mit Imkeranzügen, Fotobeute, Honigschleuder, Werkzeugen und Spielen werden Kinder eingeladen, die Welt der Bienen zu entdecken und zu verstehen.

Das Bildungsangebot zielt nicht nur auf konkrete Naturerfahrungen und Umweltbildung für Kindergärten und Schulen ab, sondern richtet sich auch an Erwachsene. So können Imker den Anhänger auch an Märkten, Festen oder besonderen Veranstaltungen ausleihen und für Bienen und die Imkerei werben.