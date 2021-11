Mobil gegen die Corona-Pandemie: Impfbus kommt nach Lutzerath, Kaisersesch und Cochem

Plus

Wer sich spontan, schnell und unkompliziert die Corona-Schutzimpfung abholen möchte, kann das nächste Woche tun: Der Impfbus macht nämlich an drei Tagen im Kreis Cochem-Zell halt, und zwar in Lutzerath, Kaisersesch und Cochem. An den drei Tagen können sich Impflinge jeweils von 9 bis 17 Uhr an den folgenden Stellen ihre Impfung abholen: In Lutzerath hält der Bus vor dem Bürgerhaus in der Trierer Straße 2a, am Montag, 22. November. In Kaisersesch kann sich am Dienstag, 23. November, an der Verbandsgemeindeverwaltung, Am Römerturm 2, geimpft werden. Und in Cochem macht der Impfbus am Mittwoch, 24. November, am Moselbad in der Moritzburger Straße 1 Halt, um Impfungen zu verteilen.