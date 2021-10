Viel los war rund um das Feuerwehrgerätehaus in Zell-Barl. Anlass war die Einweihung des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 10). Symbolisch übergab der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Zell, Alois Hansen, die Zündschlüssel an Brand- und Katastrophenschutzinspektor Markus Morsch – verbunden mit dem Dank an alle Feuerwehrleute, die immer zur Stelle sind, wenn man sie braucht.