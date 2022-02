Mit Messern verletzt: Drei Personen landen nach Schlägerei im Krankenhaus

Drei junge Männer landeten nach eine Schlägerei am späten Montagabend im Krankenhaus. Teils schwere Verletzungen, zwei Personen befinden sich noch immer in Behandlung, wurden mit einem Messer zugefügt. Den Hintergrund der Auseinandersetzung von insgesamt 12 männlichen Personen ist bisher unbekannt.

Der junge Erwachsene und neun Heranwachsende lieferten sich gegen 23 Uhr am Montagabend am Bahnhof der Gemeinde Treis-Karden an der Mosel eine handfeste Auseinandersetzung. Die Hintergründe sind bisher unklar, sagt Erster Polizeihauptkommissar Reinhard Börsch, der Dienststellenleiter der PI Cochem. Man habe eine Vermutung, die noch nicht bestätigt wurde. Die insgesamt 12 Personen sind der Polizei allesamt bekannt, „wír kennen die Strategen“, sagt Börsch. Bei dem Vorfall handelt es sich nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft um mehrere gefährliche Körperverletzungen. Die Cochemer Polizei hofft auf mögliche Zeugen, die Licht in die Hintergründe der Auseinandersetzung bringen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 02671/9840 entgegen.