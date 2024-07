Plus Treis-Karden Mit Freude dabei: Mosellandwerkstätten in Treis ehren langjährige Mitarbeiter Von Ulrike Platten-Wirtz i Stolz zeigen die Jubilare ihre Urkunden. Dieter Jobelius, Geschäftsführer der Mosellandwerkstätten (zweiter von rechts) und Fachdienstleiterin Bettina Lenz (sechste von rechts) freuen sich mit ihnen. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Sie sind seit 10, teilweise auch schon seit 25 Jahren dabei: Für ihre langjährige Mitarbeit in den Mosellandwerkstätten Treis oder im Herz-Jesu-Haus Kühr sind Menschen mit Beeinträchtigung jetzt ausgezeichnet worden. Lesezeit: 1 Minute

Nach Abschluss des Berufsbildungsbereichs arbeiten die Menschen mit Beeinträchtigung in der Montage und Verpackung, den Werkstätten oder in der Hauswirtschaft der Mosellandwerkstätten Treis oder im Herz-Jesu-Haus Kühr. Einige der Beschäftigten, die im Kloster Ebernach, den angegliederten Wohngruppen oder dem Herz-Jesu-Haus in Niederfell zu Hause sind, sind schon sehr lange dabei. ...