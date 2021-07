Mit der Datenbrille in den Wingert: Wie Künstliche Intelligenz Winzern helfen kann

Mit 1,145 Millionen Euro wird bis 2023 der Einzug der sogenannten Künstlichen Intelligenz im Weinberg gefördert. Der Förderbescheid für das seit vergangenen Herbst laufende Projekt mit dem Namen „KI-Rebschnitt – KI unterstützter Rebschnitt am Beispiel des wundarmen Rebschnitts im Steillagenweinbau an der Mosel“ wurde kürzlich in Bernkastel-Kues von Staatssekretär Andy Becht und ADD-Präsident Thomas Linnertz dem Geschäftsführer der GDV Gesellschaft für geografische Datenverarbeitung, Dirk Hübener, übergeben.