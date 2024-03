Plus Bad Bertrich Mit Cindy Berger sprechen: Sängerin betreut Telefon der Deutschen Venen-Liga i Die Sängerin Cindy Berger betreut am 18. März das Telefon der Deutschen Venen-Liga. Foto: picture alliance / dpa / Jörg Carstensen Lesezeit: 1 Minute Cindy Berger ist Schlagersängerin (Cindy und Bert) und zudem Schirmherrin der gemeinnützigen Deutschen Venen-Liga e.V. (DVL), die ihren Sitz im Kurort Bad Bertrich hat. Fans und Interessierte haben nun die Gelegenheit mit ihr am Telefon zu sprechen.

Früher litt Berger selbst an Krampfadern, bevor sie sich zu einer Behandlung entschlossen hatte. Defekte Venen können zu Folgeerkrankungen führen. Weil viele Menschen aber den Gang zum Arzt scheuen, laden Cindy Berger und die Deutsche Venen-Liga zu einer Telefonaktion ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Am Montag, 18. März, ...