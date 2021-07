Mit Brillanz und Wucht: Film ab in Cochem!

Generalprobe gelungen. So kann man den Donnerstagmorgen im runderneuerten Cochemer Apollo-Kino zusammenfassen. Und nicht nur das: Anfang Juli wurden die Corona-Auflagen für Kinos so gelockert, dass Apollo-Inhaber Maximilian Bugdahn keine personalisierten Nachweise mehr erbringen muss, wer während einer Vorstellung auf welchen Sitz Platz genommen hat. „Das ist wirklich eine große Erleichterung für uns. So können wir die Luca-App nutzen, und das war's.“ Okay, die üblichen Regelungen zu Abstand (Sitzanordnung im Schachbrettmuster) und Masketragen (abseits des Sitzplatzes) gelten ebenfalls weiter. Doch ansonsten steht imposanten Leinwanderlebnissen in einem völlig neuen Cochemer Kino nichts mehr im Wege. Wie imposant diese sein werden, erlebten einige Ehrengäste live.