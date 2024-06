Plus Ulmen Mit 84,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt: Thomas Kerpen bleibt Stadtbürgermeister in Ulmen Von Annika Wilhelm i Thomas Kerpen bleibt Stadtbürgermeister in Ulmen. Das haben die Wählerinnen und Wähler mit großer Mehrheit entschieden. Foto: Annika Wilhelm Seit zehn Jahren ist Thomas Kerpen (CDU) Stadtbürgermeister von Ulmen – jetzt wird er mindestens fünf weitere Jahre an seine Amtszeit dranhängen. Denn die Ulmener haben ihn mit einer deutlichen Mehrheit von 84,8 Prozent erneut zum Stadtbürgermeister gewählt. Damit setzt Kerpen sich klar gegen seinen Herausforderer Alois Pitzen (SPD) durch, bei einer Wahlbeteiligung von 58,1 Prozent. Lesezeit: 1 Minute

Den ganzen Wahlsonntag schon sprang Kerpen regelrecht von Wahllokal zu Wahllokal: In der Stadt am Maar gab es vier Stück, und zwar im Rathaus der Verbandsgemeinde, in der Grundschule, in Meiserich und in Vorpochten. In Meiserich wurde zudem ein Ortsvorsteher gewählt. Diesen Titel sicherte sich Klaus Kutscheid erneut, denn die ...