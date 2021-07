Millionenprojekt: Badsanierung in Zell geht voran

Schon Anfang März des vergangenen Jahres traf der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Zell eine Entscheidung von großer Tragweite: Für geschätzte Gesamtkosten von 16,5 Millionen Euro soll das marode Erlebnisbad Zeller Land in Zell generalsaniert und um einen Freibadteil erweitert werden. Ein „weiterer Meilenstein“ (Bürgermeister Karl Heinz Simon, SPD) auf dem Weg hin zu diesem ehrgeizigen Ziel war die Entscheidung, die der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung in der Zeller Schwarze-Katz-Halle einstimmig getroffen hat: Er votierte für den Abschluss von Verträgen mit mehreren Architektur- und Ingenieurbüros, die eine ausführungsreife Sanierungsplanung erstellen sollen. Simon verdeutlichte zudem, dass das millionenschwere Sanierungsvorhaben schon ein paar wichtige Hürden genommen hat.