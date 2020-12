Treis-Karden

Seit etwa drei Jahren steht die Wildburg in Treis-Karden zum Verkauf, jetzt hat sich ein Käufer für das Objekt aus dem 12. Jahrhundert gefunden. Das versetzt den Ort in Aufregung, denn ein Bericht des Cochemer Wochenspiegels lässt vermuten, dass in den Gemäuern zukünftig ein sogenannter Hare-Krishna-Ashram entstehen soll – ein Gerücht, dem der Käufer selbst widerspricht.