Cochem-Zell

Seit dem 3. Mai sind in Rheinland-Pfalz wieder Gottesdienste in den Kirchen erlaubt, allerdings nur unter strengen Bedingungen. Doch bis es wirklich wieder solche Präsenzgottesdienste im Kreis Cochem-Zell gibt, werden noch einige Tage vergehen. Erst ab dem 15. Mai werden Gläubige wieder zu einer Messe oder einem Gottesdienst in die Kirche gehen können.