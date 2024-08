Plus Zell

„Merler roas“: Zeller Stadtteil feiert Weinfest

Von Winfried Simon

i Stadtweinkönigin Maja Treis und Stadtweinprinzessin Laura Schier werden flankiert vom Merler Pissamann Klaus Minten und dem Fähnrich des Junggesellenvereins, Laurin Fischer. Foto: Winfried Simon

Was wäre die Stadt Zell ohne Merl? Zumindest in diesem Jahr ohne Weinmajestäten, denn sowohl Stadtweinkönigin Maja Treis und Weinprinzessin Laura Schier kommen aus Merl, dem Stadtteil mit Spitzenweinlagen wie Stephansberg oder Königslay Terrassen. Und was wäre Merl ohne die Merler Weinfreunde und den Junggesellenverein? Sie richten jedes Jahr das Merler Weinfest aus, ein Fest mitten im Dorf auf dem ehemaligen Schulhof neben der Kirche und dem einstigen Minoritenkloster.