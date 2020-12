Merl und Kaimt: Stadtrat stimmt für Erneuerung

Zell

Über das Förderprogramm Historische Stadtbereiche wird sich das Erscheinungsbild der Zeller Kernstadt vor allem zwischen der Fußgängerbrücke und dem Corray in den nächsten Jahren massiv verändern. Rund um das städtische Rathaus hatte zuvor schon ein anderes Förderprogramm eine deutlich verschönerte Altstadt mit sich gebracht. „Wir dürfen darüber nicht die Stadtteile Kaimt und Merl vergessen“, mahnte Zells Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. So oder ähnlich fiel dieser Satz in den vergangenen Jahren bereits des Öfteren im Ratssaal an der Balduinstraße. Dieses Mal aber beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig Konkretes, das den beiden Stadtteilen nützen, ihnen helfen soll, eine Erneuerung zu forcieren.