Entsetzen über einen Krieg in Europa, und das Leid vieler Menschen, die nun Angst, Hunger und Kälte ertragen müssen, haben am Dienstagabend etwa 60 Menschen in Cochem sich zusammenfinden lassen, um an einer Mahnwache für den Frieden teilzunehmen, zu der die Grünen in Cochem-Zell eingeladen hatten.