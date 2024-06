Plus Ulmen-Meiserich

Meisericher wollen St. Anna erhalten: Sanierung der Kirche kostet viel Geld

Von Dieter Junker

i Kunsthistorisch wertvoll sind im Innern der Kirche unter anderem der Hauptaltar aus dem 17. Jahrhundert und ein Altarsockel aus dem späten 16. Jahrhundert. Foto: Dieter Junker

Sie gehört zu den ältesten Gotteshäusern in der Eifel, die Kirche St. Anna in Meiserich. Vor mehr als 500 Jahren wurde sie von einem der Kölner Weihbischöfe eingesegnet, lange Jahre war sie Wallfahrtsort, aber auch ein Ort der Stille und der Einkehr. Doch die Kirche ist in die Jahre gekommen, nun steht eine Sanierung an.