Ein dringendes Anliegen aus der Gastronomie der Moselstadt tauchte Mitte April am Ende einer Sitzung des Zeller Stadtrats auf: „Wir brauchen im Herzen der Altstadt Räumlichkeiten für Corona-Tests, damit überhaupt wieder Kunden in Erwägung ziehen, unsere geöffnete Außengastronomie zu besuchen.“ So lautete in Kurzform der Kern der Botschaft, die bei Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen grundsätzlich auf offene Ohren stieß.