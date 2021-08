Klar, sehr fruchtig und mit hoher Genussqualität präsentieren sich die 2020er-Weine von Mosel, Saar und Ruwer. Das ist das Fazit der ersten großen Verkostung von Weinen des jungen Jahrgangs in der Region. Die Mosel-Weinwerbung testete in Trier mit einer überregional besetzten Fachjury etwa 600 Weine des Jahrgangs 2020 sowie zusätzlich Riesling-Auslesen von 2019 und Winzersekt. Die Juroren verkosteten in Trier insgesamt 700 Weine aus etwa 200 Weingütern von der Saar bis zur Terrassenmosel.