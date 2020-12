Median-Klinik Bad Bertrich nach Corona-Fällen: Spezialteam desinfiziert Haus

Bad Bertrich

Nachdem ein Arzt und zwei Patienten des Median Reha-Zentrums Bad Bertrich positiv auf das Coronavirus getestet worden waren (die RZ berichtete), hat das Haus umgehend reagiert. „Das Gesundheitsamt wurde sofort informiert. Sämtliche Schritte wurden und werden eng mit der Behörde abgestimmt, wir richten uns streng nach deren Anweisungen“, sagt Joachim Wessing, Kaufmännischer Leiter des Median-Reha-Zentrums Bad Bertrich. Das Ergebnis einer Massentestung (rund 200 Personen) in der betroffenen Klinik hat nun ergeben, dass neben den drei positiv Getesteten weitere sieben Personen mit dem Coronavirus infiziert sind. Das teilt die Kreisverwaltung Cochem-Zell am Donnerstag auf RZ-Nachfrage mit. Lediglich eine der positiv getesteten Personen wohnt im Landkreis Cochem-Zell (und wird damit in der dortigen Statistik gezählt). „Heute Morgen, nicht einmal 24 Stunden später, lagen die Laborergebnisse der insgesamt immerhin rund 200 Tests vor“, berichtet Joachim Wessing, Kaufmännischer Leiter der Median Klinik Bad Bertrich am Donnerstag. Bereits am Freitag gegen 15 Uhr sind alle kritischen Patienten sowie Kontaktpersonen ersten Grades von ihren Angehörigen abgeholt worden. Zwei weitere Krankentransporte stehen an. „Dann ist die Klinik vier Tage nach dem ersten Test bereits wieder coronafrei, betont Wessing. In der Zwischenzeit reinigt und desinfiziert ein Spezialteam das gesamte Haus, damit bald die Zimmerquarantäne für die Patienten wieder aufgehoben werden kann. „Diese schnelle und professionelle Umsetzung war überhaupt nur möglich durch die sehr kooperative Begleitung und den konstruktiven Austausch mit dem Gesundheitsamt Cochem-Zell unter der Leitung von Dr. Ernst Hilger“, sagt Joachim Wessing.