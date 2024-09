Plus Hambuch

Matthias Ningel auf der Suche nach Harmonie: Kabarettist stellt in Hambuch sein neues Programm vor

i Matthias Ningel wird in der Alten Probstei in Hambuch sein neues Kabarettprogramm vorstellen. Foto: Ulrike Bletzer

Matthias Ningel hat sein neues Kabarettprogramm fertig und stellt es wie versprochen zuallererst in der Dorfakademie in Hambuch vor. In seinem fünften Soloprogramm geht es Ningel um das große Ganze: um Harmonie. Nicht nur um die musikalische Harmonie, sondern auch um die Harmonie in der Gesellschaft.