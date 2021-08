Als Dagmar Möntenich-Thoenißen am 15. Juli aus dem Fenster schaut, ist sie schockiert. Der Elzbach hat die Ufer übertreten und steht vor ihrer Haustür. Immer wieder misst die Moselkernerin den Pegelstand und kann schließlich aufatmen: Der Pegel sinkt wieder. Ihr ist aber bewusst, dass nicht jeder so viel Glück hatte wie sie. Darum will sie denjenigen, die vom Hochwasser große Schäden weggetragen haben, unbedingt helfen. Und zwar mit dem, was sie am liebsten macht: Marmelade kochen.