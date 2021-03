Marienburg: Widerstand im Hamm wächst

Der Kampf um die Jugendbildungsstätte auf der Marienburg ist voll entbrannt. In diesem Kampf stellt sich der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Zell geschlossen hinter die Menschen im Zeller Hamm und darüber hinaus, denen die Marienburg – nicht zuletzt religiös und emotional – weitaus mehr bedeutet, als sich in monetären Kategorien messen lässt. Während seiner jüngsten Sitzung in der Zeller Schwarze-Katz-Halle hat der Rat einstimmig eine Resolution verabschiedet, die zwar moderat in der Wortwahl, aber klar in der Sache ist. Die am 4. März bekannt gegebene Schließung der Marienburg bis Ende des Jahres 2023 hält der Rat „für eine falsche Entscheidung“. Weiter: „Er bittet die Verantwortlichen des Bistums Trier, von diesen Plänen abzurücken.“ Die heftige Kritik am Bistum, die unter anderem die Fraktionsvorsitzenden während der Sitzung artikulierten, verdeutlicht: Es ist mehr als nur eine Bitte.